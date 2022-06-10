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В Ростове мужчина чудом остался жив, упав с 17-метрового моста в реку

В Ростове мужчина чудом остался жив, упав с 17-метрового моста в реку
Житель донской столицы чудом остался жив, упав с высоты 17-метрового моста в Дон. Происшествие случилось 11 июня в районе Темерницкого моста.

Ростовчанин пришел на путепровод, после чего разделся и прыгнул в воду. Случайные очевидцы такого необдуманного поступка вызвали на место спасателей. Мужчину, еле державшегося на плаву, вытащили из воды. Он был жив, но сильно ударился при падении в реку с большой высоты.

Как сообщает помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, пострадавший был госпитализирован.
Фото: Donday.
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