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В Ростове из-за возгорания в подвале эвакуировали студентов РИНХа

В Ростове из-за возгорания в подвале эвакуировали студентов РИНХа
Фото: 2gis.ru
Студентов и сотрудников ростовского экономического университета на проспекте Ворошиловском эвакуировали из-за пожара.

Возгорание произошло в подвальном помещении 30 мая около 15 часов. Произошло задымление первого этажа здания. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
- Всего было эвакуировано 1500 человек, - рассказали в спасательном ведомстве.

Полностью возгорание было ликвидировано в 15:05. В результате происшествия никто не пострадал.

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