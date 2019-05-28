В Ростове из-за возгорания в подвале эвакуировали студентов РИНХа



Фото: 2gis.ru

Студентов и сотрудников ростовского экономического университета на проспекте Ворошиловском эвакуировали из-за пожара.



Возгорание произошло в подвальном помещении 30 мая около 15 часов. Произошло задымление первого этажа здания. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

- Всего было эвакуировано 1500 человек, - рассказали в спасательном ведомстве.



Полностью возгорание было ликвидировано в 15:05. В результате происшествия никто не пострадал.