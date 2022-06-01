В Ростове две женщины пострадали при пожаре в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На Западном в Ростове две женщины едва не погибли во время пожара. ЧП случилось утром 2 июня в одной из многоэтажек на улице Еременко.Предварительно известно, что возгорание началось около 8 часов. Пламя распространялось по квартире, уничтожая на своем пути мебель и технику. Вскоре огонь охватил целую комнату. Жильцы сразу же вызвали пожарных, но выбраться не успели.- На место направили семь человек на трех спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду огнеборцев площадь возгорания превысила 30 квадратных метров. Потушить пламя удалось через полчаса. Во время ЧП пострадали две женщины. Одной из них - 57 лет, возраст другой пока уточняют. Они отравились дымом. Сейчас женщины находятся в больнице.