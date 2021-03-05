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В Ростове девушка погибла, упав с Ворошиловского моста 8 марта

В Ростове девушка погибла, упав с Ворошиловского моста 8 марта
В Ростове-на-Дону девушка разбилась насмерть, упав с Ворошиловского моста. ЧП произошло днем 8 марта.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области факт случившегося подтвердили. Материалы переданы в Следком.

Личность девушки и обстоятельства трагедии выясняют.

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