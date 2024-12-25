В Ростове дебошира из Суворовского доставили в больницу

- В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Жителя Суворовского, устроившего ночной дебош, доставили в медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 25 декабря.Вечером 24 декабря в одном из дворов на улице Петренко очевидцы сообщили о происшествии. Мужчина достал из кармана предмет, похожий на оружие, и направил его в сторону домов.Жители были напуганы и сразу же вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали нарушителя. Он вел себя странно и был в состоянии опьянения. Было принято решение отвезти его в больницу для дальнейшего обследования.В ходе проверки не было обнаружено признаков стрельбы.