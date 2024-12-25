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В Ростове дебошира из Суворовского доставили в больницу

В Ростове дебошира из Суворовского доставили в больницу
Жителя Суворовского, устроившего ночной дебош, доставили в медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 25 декабря.

Вечером 24 декабря в одном из дворов на улице Петренко очевидцы сообщили о происшествии. Мужчина достал из кармана предмет, похожий на оружие, и направил его в сторону домов.

Жители были напуганы и сразу же вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали нарушителя. Он вел себя странно и был в состоянии опьянения. Было принято решение отвезти его в больницу для дальнейшего обследования.

В ходе проверки не было обнаружено признаков стрельбы.

- В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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