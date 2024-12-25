В Ростовской области начинающих охотников обязали сдавать экзамен

Фото: Правительство Ростовской области

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки к областному закону об охоте. Изменения коснутся получения охотничьего билета. С 1 сентября 2025 года начинающим охотникам нужно будет сдавать экзамен, чтобы получить разрешение.Его будут выдавать тем, кто обладает навыками безопасного обращения с оружием, знает основы биологии диких животных, а также законы в области охоты. Знания будет проверять министерство природы Ростовской области.На территории Ростовской области зарегистрировано 211 охотничьих угодий. Их общая площадь составляет более девяти тысяч гектаров. В регионе обитают 72 вида животных, на которых можно охотиться.