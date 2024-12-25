В Новошахтинске на место вернули елку, поваленную ветром

Фото: Сергей Бондаренко тг-канал

В городе Новошахтинске Ростовской области новогоднюю елку, упавшую из-за сильного ветра, вернули на место. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Сергей Бондаренко.В ночь на 17 декабря в регионе был штормовой ветер. Утром горожане обнаружили, что из-за непогоды рухнула городская елка в парке «Комсомольский». Сергей Бондаренко рассказал, что конструкция, на которой находилось хвойное дерево, не выдержало ветра.Только вечером 24 декабря новогоднее дерево вновь установили на свое место.