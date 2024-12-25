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В Новошахтинске на место вернули елку, поваленную ветром

В Новошахтинске на место вернули елку, поваленную ветром
В городе Новошахтинске Ростовской области новогоднюю елку, упавшую из-за сильного ветра, вернули на место. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Сергей Бондаренко.

В ночь на 17 декабря в регионе был штормовой ветер. Утром горожане обнаружили, что из-за непогоды рухнула городская елка в парке «Комсомольский». Сергей Бондаренко рассказал, что конструкция, на которой находилось хвойное дерево, не выдержало ветра.

Только вечером 24 декабря новогоднее дерево вновь установили на свое место.
Фото: Сергей Бондаренко тг-канал
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