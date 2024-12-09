Девушка в неадекватном состоянии устроила скандал на центральном рынке в Ростове

Фото: ростов.ру

В Ростове пьяная 18-летняя девушка устроила скандал на центральном рынке. Информация об этом появилась в соцсетях 9 декабря.Очевидцы рассказали, что девушка проводила время на улице в компании друзей, распивая алкогольные напитки. В какой-то момент она начала вести себя странно и громко кричать. По её словам, молодые люди настойчиво приглашали её к себе домой.Прохожие не остались равнодушными и решили помочь девушке. Они вызвали скорую помощь и полицию.Прибывшие сотрудники полиции провели беседу с жительницей Ростова. Она призналась, что была в состоянии алкогольного опьянения и не могла контролировать свои действия.В ходе проверки не было обнаружено никаких противоправных действий в отношении девушки. Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу, предупредив о недопустимости такого поведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.