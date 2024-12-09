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Девушка в неадекватном состоянии устроила скандал на центральном рынке в Ростове

Девушка в неадекватном состоянии устроила скандал на центральном рынке в Ростове
В Ростове пьяная 18-летняя девушка устроила скандал на центральном рынке. Информация об этом появилась в соцсетях 9 декабря. 

Очевидцы рассказали, что девушка проводила время на улице в компании друзей, распивая алкогольные напитки. В какой-то момент она начала вести себя странно и громко кричать. По её словам, молодые люди настойчиво приглашали её к себе домой.

Прохожие не остались равнодушными и решили помочь девушке. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Прибывшие сотрудники полиции провели беседу с жительницей Ростова. Она призналась, что была в состоянии алкогольного опьянения и не могла контролировать свои действия.

В ходе проверки не было обнаружено никаких противоправных действий в отношении девушки. Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу, предупредив о недопустимости такого поведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Фото: ростов.ру
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