В Ростове без вести пропала дезориентированная бабушка

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону пропала без вести 85-летняя женщина. О том, где может находиться Вера Распопова, ничего не известно уже около суток.Бабушка вышла из дома по улице Ольгинской 5 марта и пропала. Куда она направилась, родственники не знают, поэтому сразу забили тревогу. К тому же, пенсионерка не ориентируется в пространстве. Семья обратилась в полицию и к волонтерам.Вера Павловна невысокая (около 165 сантиметров), среднего телосложения. У нее короткие седые волосы и серые глаза. В день исчезновения была одета в черный пуховик с меховой опушкой на капюшоне, темные шапку и брюки, цветные носки и серые калоши без задников.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении женщины, просим вас сообщить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.