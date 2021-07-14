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В Ростове пропала без вести дезориентированная 83-летняя старушка

В Ростове пропала без вести дезориентированная 83-летняя старушка

В Ростове пропала без вести дезориентированная 83-летняя старушка. Мария Кузнецова(Кистенева) ушла из дома 15 июля около 15:30 и до сих пор не вернулась.

У женщины рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, заплетенные в косу и глаза голубого цвета. В день исчезновения была одета в черную блузку с мелкой белой полоской, черную юбку и бежевые туфли. С собой у нее была черно-зеленая хозяйственная сумка.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Марии кузнецовой просим вас позвонить по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

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