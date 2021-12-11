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В Ростове без вести пропал 44-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 44-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 44-летнего Сергея Подкопаева. Местонахождение мужчины неизвестно с 25 ноября.

В тот день он ушел из дома и не вернулся обратно. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам поисковых отрядов.

В ориентировке сказано, что пропавший худощавый, рост – 175 сантиметров, глаза карие, волосы русые короткие.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Подкопаева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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