В Ростове без вести пропал 44-летний мужчина

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 44-летнего Сергея Подкопаева. Местонахождение мужчины неизвестно с 25 ноября.В тот день он ушел из дома и не вернулся обратно. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам поисковых отрядов.В ориентировке сказано, что пропавший худощавый, рост – 175 сантиметров, глаза карие, волосы русые короткие.Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Подкопаева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.