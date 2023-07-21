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В Ростове 20-летняя девушка насмерть разбилась, упав с многоэтажки в Суворовском

В Ростове 20-летняя девушка насмерть разбилась, упав с многоэтажки в Суворовском
В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть. Жуткая трагедия произошла поздним вечером 20 июля в микрорайоне Суворовском.

Прохожие увидели ростовчанку под окнами дома на улице Авдеева. Они вызвали бригаду скорой помощи. Медики не смогли спасти девушку: от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как сообщил DonDay.ru, погибшая упала с высоты 9-го этажа. Следователи начали проверку по факту ЧП.
Фото:DonDay.ru.
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