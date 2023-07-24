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В Новошахтинске ребенка ударило током на вагоне поезда

В Новошахтинске ребенка ударило током на вагоне поезда
В Ростовской области ребенок едва не погиб из-за удара током. Происшествие случилось 22 июля на станции Несветай города Новошахтинска.

11-летний мальчик забрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи. Когда школьник выпрямился во весь рост, то его ударило током контактной сети. Несовершеннолетний получил множественные ожоги и чудом уцелел. Мальчика доставили в больницу.

В УТ МВД по СКФО отметили, что причиной случившегося стало нарушение правил поведения на железной дороге. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Фото: Ростов.ру
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