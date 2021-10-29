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В Ростове 12-летний мальчик попал под колеса авто

В Ростове 12-летний мальчик попал под колеса авто
В Ростове водитель автомобиля сбил 12-летнего мальчика. Происшествие случилось днем 31 октября на бульваре Комарова, 1М.

Как сообщает DonDay.ru, около 16:00 ребенок вышел из девятиэтажного дома на Комарова, в котором живет с мамой и папой, и отправился по своим делам. Но, не успев уйти далеко, на пешеходном переходе попал под легковушку.

Пострадавшего доставили в oбластную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. После осмотра ребенка отправили на амбулаторное лечение.
Фото: Алексей Бойко
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