В районе Сельмаша сгорел «Мерседес»

В Ростове сгорел автомобиль «Мерседес». ЧП случилось 17 января около 21:00 на улице Троллейбусной.В соцсетях появились видео с места пожара. По словам очевидцев, девушка-водитель осталась цела. А иномарка, вероятнее всего, сгорела до тла.Сперва воспламенился капот. Порядка 10 человек случайных прохожих и автомобилистов ринулись на помощь. Вооружившись перчатками и лопатой, они пытались тушить машину снегом.Однако пламя лишь разгоралось сильнее. До приезда спасателей, огонь охватил почти весь автомобиль.Пожарным удалось ликвидировать огонь. Однако машина вряд ли подлежит восстановлению. Буквально за час многомиллионное имущество владельца «Мерседеса» сгорело.