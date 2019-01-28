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В Подмосковье электричка задавила уроженца Ростовской области: видео

В Подмосковье электричка задавила уроженца Ростовской области: видео
Уроженец Ростовской области погиб под колёсами электрички в Подмосковье. Трагедия произошла 29 января около 18 часов.

На 26-м километре остановочного пункта Отрадное двое приятелей — парни 30 и 33 лет — стали переходить железную дорогу. В это время по рельсам шёл состав следованием Можайск — Москва. Очевидцы сообщили, что молодые люди не услышали приближение электропоезда. Машинист не смог вовремя среагировать и сбил их.

Уроженец хутора Ушаковского Ростовской области получил травмы несовместимые с жизнью. Второй парень был доставлен в больницу с открытым переломом плеча.

- Следователи проводят проверку по факту случившегося, - отметили в Московском межрегиональном СУТ СК.

Все детали произошедшего устанавливаются.

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