В Подмосковье электричка задавила уроженца Ростовской области: видео



Уроженец Ростовской области погиб под колёсами электрички в Подмосковье. Трагедия произошла 29 января около 18 часов.



На 26-м километре остановочного пункта Отрадное двое приятелей — парни 30 и 33 лет — стали переходить железную дорогу. В это время по рельсам шёл состав следованием Можайск — Москва. Очевидцы сообщили, что молодые люди не услышали приближение электропоезда. Машинист не смог вовремя среагировать и сбил их.



Уроженец хутора Ушаковского Ростовской области получил травмы несовместимые с жизнью. Второй парень был доставлен в больницу с открытым переломом плеча.



- Следователи проводят проверку по факту случившегося, - отметили в Московском межрегиональном СУТ СК.



Все детали произошедшего устанавливаются.



