В Подмосковье электричка задавила уроженца Ростовской области: видео
Уроженец Ростовской области погиб под колёсами электрички в Подмосковье. Трагедия произошла 29 января около 18 часов.
На 26-м километре остановочного пункта Отрадное двое приятелей — парни 30 и 33 лет — стали переходить железную дорогу. В это время по рельсам шёл состав следованием Можайск — Москва. Очевидцы сообщили, что молодые люди не услышали приближение электропоезда. Машинист не смог вовремя среагировать и сбил их.
Уроженец хутора Ушаковского Ростовской области получил травмы несовместимые с жизнью. Второй парень был доставлен в больницу с открытым переломом плеча.
- Следователи проводят проверку по факту случившегося, - отметили в Московском межрегиональном СУТ СК.
Все детали произошедшего устанавливаются.