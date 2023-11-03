В Новошахтинске водитель легковушки сбил 10-летнего велосипедиста

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новошахтинске Ростовской области 10-летний велосипедист пострадал под колесами легковушки. Авария произошла 2 ноября на проспекте Ленина.По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «ВАЗ-21103» ехал неподалеку от дома № 58. В этот момент на нерегулируемый пешеходный переход выехал 10-летний велосипедист. Молодой человек не успел притормозить и на большой скорости сбил несовершеннолетнего с ног.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии мальчик пострадал. С травмами его доставили в больницу.