Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новошахтинске водитель легковушки сбил 10-летнего велосипедиста

В Новошахтинске водитель легковушки сбил 10-летнего велосипедиста
В Новошахтинске Ростовской области 10-летний велосипедист пострадал под колесами легковушки. Авария произошла 2 ноября на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «ВАЗ-21103» ехал неподалеку от дома № 58. В этот момент на нерегулируемый пешеходный переход выехал 10-летний велосипедист. Молодой человек не успел притормозить и на большой скорости сбил несовершеннолетнего с ног.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии мальчик пострадал. С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.