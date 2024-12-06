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В Новошахтинске инспектор ДПС пострадал, пытаясь остановить нарушителя ПДД

В Новошахтинске инспектор ДПС пострадал, пытаясь остановить нарушителя ПДД
В Новошахтинске Ростовской области инспектор ДПС пострадал, когда попытался остановить нарушителя ПДД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

ЧП случилось в ноябре. По информации следствия, инспектор ДПС остановил водителя «Тойоты Камри», который совершил административное правонарушение. Водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться. Уезжая водитель задел сотрудника ДПС. Правоохранитель получил травмы.

В донском СУ СКР сообщили, что мужчину отправили под домашний арест.
Фото: СУ СКР по РО
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