В Новошахтинске инспектор ДПС пострадал, пытаясь остановить нарушителя ПДД
В Новошахтинске Ростовской области инспектор ДПС пострадал, когда попытался остановить нарушителя ПДД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
ЧП случилось в ноябре. По информации следствия, инспектор ДПС остановил водителя «Тойоты Камри», который совершил административное правонарушение. Водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться. Уезжая водитель задел сотрудника ДПС. Правоохранитель получил травмы.
В донском СУ СКР сообщили, что мужчину отправили под домашний арест.