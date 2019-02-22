В Новочеркасске ВАЗ врезался в снегоуборочную машину: пострадала автоледи



В Новочеркасске ВАЗ врезался в снегоуборочную машину. ДТП произошло на улице Михайловской 22 февраля около 21 часа. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, в балке на подъем двигалась снегоуборочная машина. В это время навстречу коммунальной машине ехала автоледи на «двенадцатой». Женщина попыталась притормозить, чтобы пропустить спецтехнику. Однако ее легковушку занесло, после чего машина врезался в лопату снегоуборочной машины.



В результате ДТП автоледи получила травмы. Прибывшие на место аварии врачи госпитализировали ее.