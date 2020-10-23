В Новочеркасске собака погибла, проглотив несколько каштанов

В Новочеркасске собака по кличке Мелисса погибла, проглотив несколько каштанов. О случившемся рассказали 23 октября врачи ветеринарной клиники "Хомячок".Собака поступила в клинику уже в тяжёлом состоянии. У животного наблюдалась регулярная рвота, апатия и сильное обезвоживание. После УЗИ врачи поставили диагноз - инородные предметы в кишечнике. Поскольку организм животного был слишком слаб, сразу операцию проводить было нельзя. Мелиссе поставили капельницы с комплексом витаминно-минеральных веществ.- После стабилизации общего состояния животного, была проведена операция. Из кишечника собаки извлекли два каштана, - рассказали врачи ветеринарной клиники.После операции появилась надежда, что Мелисса пойдет на поправку. Владельцы забрали питомца домой, но с каждым часом собаке становилось только хуже.На следующий день после операции владельцы собаки позвонили в клинку и сообщили, что животное погибло. По словам ветеринаров, собака умерла из-за несвоевременного обращения за медпомощью.