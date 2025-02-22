В Новочеркасске разыскивают трех пропавших детей

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В Ростовской области разыскивают трех пропавших детей. Несовершеннолетние в возрасте 5, 6 и 8 лет бесследно исчезли 22 февраля.По предварительным данным, они отправились в магазин, но не вернулись домой. Дедушка забил тревогу. Когда самостоятельно отыскать малышей не удалось, он обратился в полицию.По одной из версий, детей могла забрать мать, которую ранее лишили родительских прав.В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что по факту исчезновения несовершеннолетних проводится проверка.