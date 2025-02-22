Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске разыскивают трех пропавших детей

В Новочеркасске разыскивают трех пропавших детей
В Ростовской области разыскивают трех пропавших детей. Несовершеннолетние в возрасте 5, 6 и 8 лет бесследно исчезли 22 февраля.

По предварительным данным, они отправились в магазин, но не вернулись домой. Дедушка забил тревогу. Когда самостоятельно отыскать малышей не удалось, он обратился в полицию.

По одной из версий, детей могла забрать мать, которую ранее лишили родительских прав.

В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что по факту исчезновения несовершеннолетних проводится проверка.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.