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В Новочеркасске при пожаре в четырехэтажке пострадал мужчина

В Новочеркасске при пожаре в четырехэтажке пострадал мужчина
В городе Новочеркасске при пожаре в четырехэтажке пострадал 43-летний мужчина. ЧП произошло днем 22 апреля на улице Мелиховской.

По предварительной информации, в одной из квартир вспыхнул огонь. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

- В результате происшествия дончанин получил ожоги и был госпитализирован, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

В ликвидации огня принимали участие 24 спасателя и шесть единиц техники.

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