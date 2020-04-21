В Новочеркасске при пожаре в четырехэтажке пострадал мужчина
В городе Новочеркасске при пожаре в четырехэтажке пострадал 43-летний мужчина. ЧП произошло днем 22 апреля на улице Мелиховской.
По предварительной информации, в одной из квартир вспыхнул огонь. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.
- В результате происшествия дончанин получил ожоги и был госпитализирован, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
В ликвидации огня принимали участие 24 спасателя и шесть единиц техники.