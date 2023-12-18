В Новочеркасске пенсионер на «семерке» устроил аварию с «Ниссаном»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось утром 18 декабря, около 11:30 перед кольцом на улице 26 Бакинских Комиссаров и Первомайской.Этим утром 72-летний мужчина ехал по проспекту Баклановскому. В районе дома № 83 он не уступил дорогу «Ниссану Примера». Избежать столкновения не удалось. Машины на скорости врезались друг в друга. Удар был настолько мощным, что легковушки отбросило в разные стороны.По информации УГИБДД по Ростовской области, оба транспорта получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.