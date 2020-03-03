В Новочеркасске нашли мёртвым пропавшего молодого человека
В Ростовской области нашли мёртвым пропавшего молодого человека.
Две недели назад родные заявили о пропаже 33-летнего Юрия Исаева. Молодой человек жил в Новочеркасске. Он ушёл из дома 19 февраля. С того дня ни с кем из близких новочеркассец не выходил на связь.
5 марта тело Юрия Исаева обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала. К слову, именно там его видели в последний раз. По предварительным данным, молодой человек в компании знакомого забрался на крышу элеватора. Там приятели находились какое-то время. Судя по всему, в какой-то момент Юрий оступился и упал вниз, пишет donday-novocherkassk.ru.
Высота строения – порядка 40 метров, поэтому падение для молодого человека оказалось смертельным.
Родные уже опознали погибшего. В ближайшее время его похоронят в Новочеркасске.