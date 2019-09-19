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В Новочеркасске мусоровоз переехал пожилую женщину

В Новочеркасске мусоровоз переехал пожилую женщину
В Новочеркасске водитель мусоровоза переехал 84-летнюю женщину. Происшествие случилось на улице Бакунина 24 сентября около девяти часов утра.

По предварительной информации, водитель КамАЗа забирал мусор из контейнеров в одном из дворов, в то время как его помощница собирала разбросанные неподалеку отходы.

– Мужчина решил отъехать, чтобы пропустить выезжающего со двора таксиста. После того как водитель тронулся, ему начали кричать. Он вышел из мусоровоза и увидел труп пожилой женщины, – сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным следователей, 84-летняя погибшая жила рядом с местом гибели. Правоохранители предполагают, что она угодила под колеса по пути к мусорным бакам. От полученных травм она скончалась на месте.

Таксист и помощница водителя утверждают, что не видели женщину рядом с грузовиком. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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