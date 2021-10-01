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В Новочеркасске 34-летний мужчина подстрелил двух парней

В Новочеркасске 34-летний мужчина подстрелил двух парней
В Новочеркасске 34-летний мужчина подстрелил двоих парней, сообщает donday.ru. Происшествие случилось ночью 2 октября на улице Солнечной.

Компания из четырех молодых людей отмечала День рождения во дворе пятиэтажки №8. Ребята громко слушали музыку в автомобиле. Это разозлило местного жителя по имени Виктор. Мужчина вышел из дома, открыл машину и огонь по подросткам из травмата.

Началась потасовка, в которой Виктор получил сотрясение головного мозга, травму левого глаза, рану лица и множественные ушибы, а один из парней – 18-летний Семен – рану головы и поверхностную рану грудной клетки. Мужчину госпитализировали в травматологию БСМП Новочеркасска, а парню оказали первую медпомощь и отпустили домой.

В МВД по Ростовской области сообщили, что проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
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