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В Новочеркасске дерево упало на голову торговцу

В Новочеркасске дерево упало на голову торговцу
В городе Новочеркасске дерево рухнуло на голову торговцу. ЧП произошло днем 16 ноября на пересечении улиц Мичурина и Калинина.

По данным DonDay Новочеркасск, 37-летний мужчина торговал фруктами, как вдруг ураганный ветер повалил ствол дерева. Тополь рухнул торговцу на голову. Неравнодушные прохожие вызвали пострадавшему «скорую».

- Мужчина получил открытую рану головы и небольшое сотрясение мозга, - передают врачи городской БСМП. – Медики «скорой» оказали ему помощь на месте.

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