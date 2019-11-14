В Новочеркасске дерево упало на голову торговцу
В городе Новочеркасске дерево рухнуло на голову торговцу. ЧП произошло днем 16 ноября на пересечении улиц Мичурина и Калинина.
По данным DonDay Новочеркасск, 37-летний мужчина торговал фруктами, как вдруг ураганный ветер повалил ствол дерева. Тополь рухнул торговцу на голову. Неравнодушные прохожие вызвали пострадавшему «скорую».
- Мужчина получил открытую рану головы и небольшое сотрясение мозга, - передают врачи городской БСМП. – Медики «скорой» оказали ему помощь на месте.