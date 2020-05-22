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В массовом ДТП под Новочеркасском пострадала пассажирка

В массовом ДТП под Новочеркасском пострадала пассажирка
В посёлке Каменоломни под Новочеркасском произошло массовое ДТП. Авария случилась 26 мая.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена Джетта», совершая поворот налево, столкнулся с «Фольксвагеном Поло», ехавшим навстречу. «Поло» отбросило на встречный «ВАЗ-2115».
- В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка «Фольксвагена Поло», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Она была доставлена в больницу.

Никто из водителей травм не получил. По данному факту проводится проверка.

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