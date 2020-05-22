В массовом ДТП под Новочеркасском пострадала пассажирка
В посёлке Каменоломни под Новочеркасском произошло массовое ДТП. Авария случилась 26 мая.
По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена Джетта», совершая поворот налево, столкнулся с «Фольксвагеном Поло», ехавшим навстречу. «Поло» отбросило на встречный «ВАЗ-2115».
- В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка «Фольксвагена Поло», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Она была доставлена в больницу.
Никто из водителей травм не получил. По данному факту проводится проверка.