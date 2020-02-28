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В массовом ДТП под Ростовом пострадали три человека, среди которых - двухлетний ребенок

В массовом ДТП под Ростовом пострадали три человека, среди которых - двухлетний ребенок
В Аксайском районе Ростовской области столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло на Северном подъезде к Ростову 2 марта около 16 часов.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем «БМВ» во время поворота налево врезалась в автомобиль «Ниссан Жук». Удар был такой силы, что «Ниссан» отбросило на полосу встречного движения. Здесь он влетел в «Тойоту Камри» и «Дэу Матиз».

– В ДТП пострадали двухлетняя пассажирка «Дэу Матиза», 22-летний водитель «Ниссана» и 44-летний пассажир «Тойоты Камри». Людей госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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