В массовом ДТП под Ростовом пострадали три человека, среди которых - двухлетний ребенок



В Аксайском районе Ростовской области столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло на Северном подъезде к Ростову 2 марта около 16 часов.



По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем «БМВ» во время поворота налево врезалась в автомобиль «Ниссан Жук». Удар был такой силы, что «Ниссан» отбросило на полосу встречного движения. Здесь он влетел в «Тойоту Камри» и «Дэу Матиз».



– В ДТП пострадали двухлетняя пассажирка «Дэу Матиза», 22-летний водитель «Ниссана» и 44-летний пассажир «Тойоты Камри». Людей госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.