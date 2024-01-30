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В квартире в центре Ростова нашли разлагающийся труп мужчины

В квартире в центре Ростова нашли разлагающийся труп мужчины
В центре Ростова-на-Дону в квартире нашли труп мужчины с бутылкой водки в руках. Тело пролежало около двух недель, пока трупные потеки не просочились вниз к соседям.

Утром 30 января жительница дома №77 по проспекту Ворошиловскому увидела в прихожей странные потеки на стенах. Она вызвала сантехника, но проблема оказалась не в канализации или водопроводе. Ростовчанка постучалась к соседу, из квартиры которого текла жидкость, но ей никто не открыл.

Женщине пришлось вызвать полицию. Сотрудники тоже не смогли достучаться до жильца и решили ломать двери. В квартире стояла дикая вонь, а в одной из комнат лежал раздувшийся мужчина с бутылкой водки в руках.

Судя по следам активного разложения тела, он умер как минимум две недели назад. Тело забрали на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти ростовчанина.

Известно, что он жил один и много пил. За несколько месяцев до смерти от него ушла жена.
Фото: Ростов ру.
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