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В Ростовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»
В Волгодонском районе Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 30-летний мужчина. Авария случилась 6 ноября в районе хутора Холодного.

По предварительным данным, 30-летний водитель на «ВАЗ-2106» двигался по грунтовой дороге около 8:30. В какой-то момент он съехал с дороги и вылетел в распределительный канал. Машину занесло, и она опрокинулась на крышу.

По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии водитель погиб в салоне транспорта на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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