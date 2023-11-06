В Ростовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонском районе Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 30-летний мужчина. Авария случилась 6 ноября в районе хутора Холодного.По предварительным данным, 30-летний водитель на «ВАЗ-2106» двигался по грунтовой дороге около 8:30. В какой-то момент он съехал с дороги и вылетел в распределительный канал. Машину занесло, и она опрокинулась на крышу.По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии водитель погиб в салоне транспорта на месте.