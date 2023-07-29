В ДТП на трассе в Ростовской области пострадал 9-летний ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области 9-летний ребенок пострадал в аварии. ДТП случилось утром 20 июля в Кагальницком районе.Водитель «Форда Фокус» выезжал на дорогу Ростов-Семикаракорск-Волгодонск из поселка Новонатальина. Он не уступил автомобилю «Дэу Нексия», который двигался по трассе. Машины на скорости столкнулись. Удар оказался настолько мощным, что их отбросило в разные стороны.- В результате аварии пострадал 9-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Он доставлен в медучреждение.На 29-летнего водителя «Форда» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Кроме того, парня привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил проезда перекрестков».