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В ДТП на окраине Джамагатского ущелья пострадали две туристки из Ростовской области

В ДТП на окраине Джамагатского ущелья пострадали две туристки из Ростовской области
Две туристки из Ростовской области пострадали в ДТП на окраине Джамагатского ущелья. Авария произошла 5 января в Карачаево-Черкесской Республике.

Водитель УАЗ «Патриот» вез двух туристок по заснеженной грунтовой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и транспорт опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель внедорожника и две уроженки Ростовской области. Их доставили с травмами в больницу.

В ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщили, что у водителя уже взяли кровь для определения степени опьянения.
Фото: ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике
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