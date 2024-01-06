В ДТП на окраине Джамагатского ущелья пострадали две туристки из Ростовской области
Две туристки из Ростовской области пострадали в ДТП на окраине Джамагатского ущелья. Авария произошла 5 января в Карачаево-Черкесской Республике.
Водитель УАЗ «Патриот» вез двух туристок по заснеженной грунтовой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и транспорт опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель внедорожника и две уроженки Ростовской области. Их доставили с травмами в больницу.
В ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщили, что у водителя уже взяли кровь для определения степени опьянения.