Спортсменка клуба «Ростов-Дон» перенесла операцию в Мадриде



Гандболистка клуба «Ростов-Дон» перенесла операцию на колене. Милана Таженова проходила лечение в Испании. Об этом стало известно 12 октября.



Спортсменка получила травму во время соборов в Ховартии. Она 19 августа, как обычно, проводила тренировку. В ходе подготовки к игре Милана неудачно упала. У неё диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Гандболистку отправили на операцию в Мадрид. Выяснилось, что травмы начались осложнения.



Испанские врачи успешно провели операцию. Вскоре девушка вернётся в Ростов.