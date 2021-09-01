В Донецке сгорели несколько «заброшек»
В Донецке Ростовской области сгорели заброшенные здания. ЧП случилось вечером 3 сентября на улице Черняховского, 16.
Очевидцы случившегося почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Полыхали несколько построек, которыми уже давно никто не пользовался. Приехавшие на вызов спасатели пытались потушить пламя, но оно стремительно распространялось, потому что сооружения были деревянными.
В итоге все они сгорели практически дотла. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к счастью, во время пожара никто не пострадал. Причина пока остается неизвестной. Не исключено, что это мог быть поджог.