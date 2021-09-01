В Донецке сгорели несколько «заброшек»

В Донецке Ростовской области сгорели заброшенные здания. ЧП случилось вечером 3 сентября на улице Черняховского, 16.Очевидцы случившегося почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Полыхали несколько построек, которыми уже давно никто не пользовался. Приехавшие на вызов спасатели пытались потушить пламя, но оно стремительно распространялось, потому что сооружения были деревянными.В итоге все они сгорели практически дотла. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к счастью, во время пожара никто не пострадал. Причина пока остается неизвестной. Не исключено, что это мог быть поджог.