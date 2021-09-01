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В Донецке сгорели несколько «заброшек»

В Донецке сгорели несколько «заброшек»

В Донецке Ростовской области сгорели заброшенные здания. ЧП случилось вечером 3 сентября на улице Черняховского, 16.

Очевидцы случившегося почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Полыхали несколько построек, которыми уже давно никто не пользовался. Приехавшие на вызов спасатели пытались потушить пламя, но оно стремительно распространялось, потому что сооружения были деревянными.

В итоге все они сгорели практически дотла. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к счастью, во время пожара никто не пострадал. Причина пока остается неизвестной. Не исключено, что это мог быть поджог.

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