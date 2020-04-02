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В Донецке ночью сгорел автомобиль местного предпринимателя

В Донецке ночью сгорел автомобиль местного предпринимателя

В городе Донецке Ростовской области ночью сгорела машина, принадлежащая одному из местных предпринимателей.

Возгорание автомобиля «Киа Соренто» произошло в начале второго ночи 4 апреля. Иномарка была припаркована возле одного из домов на улице 2-я Пржевальского. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным пожарной службы, возгорание началось с переднего колеса. Данный факт может говорить о поджоге. Однако точная причина происшествия пока не установлена. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

К тушению привлекали две единицы техники и шесть спасателей.

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