В Донецке ночью сгорел автомобиль местного предпринимателя

В городе Донецке Ростовской области ночью сгорела машина, принадлежащая одному из местных предпринимателей.Возгорание автомобиля «Киа Соренто» произошло в начале второго ночи 4 апреля. Иномарка была припаркована возле одного из домов на улице 2-я Пржевальского. В результате происшествия никто не пострадал.По данным пожарной службы, возгорание началось с переднего колеса. Данный факт может говорить о поджоге. Однако точная причина происшествия пока не установлена. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.К тушению привлекали две единицы техники и шесть спасателей.