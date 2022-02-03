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В Дагестане задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника прокуратуры Ростовской области

В Дагестане задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника прокуратуры Ростовской области
В городе Каспийске Республики Дагестан задержали 47-летнего мужчину с липовым удостоверением сотрудника прокуратуры Ростовской области, сообщили в МВД. Случай произошел днем 29 января на улице Абдулманапова.

Инспекторы ДПС остановили местного жителя за рулем «Порше Кайена» и попросили показать документы. Среди них заметили пенсионное удостоверение младшего советника юстиции прокуратуры Ростовской области, которое и вызвало подозрения. Дело в том, что форменная одежда на фото в нем не соответствовала подразделению, выдавшему его. Подтвердила подделку и технико-криминалистическая экспертиза.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В отделе полиции он пояснил, что липовый документ ему подарил на день рождения покойный дядя.
Фото: МВД
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