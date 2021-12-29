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В Платове задержали женщин, показавших поддельные ПЦР-тесты

В Платове задержали женщин, показавших поддельные ПЦР-тесты
В ростовском аэропорту Платов задержали женщин, которые показали поддельные ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом 4 января сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.

52-летняя и 35-летняя жительницы Ростовской области во время регистрации на рейс предъявили сотрудникам авиакомпании электронные сертификаты теста на коронавирус. Их справки вызвали подозрения, и работники решили проверить подлинность документов через базу тестируемых. Оказалось, что женщины не сдавали мазки и не получали никаких результатов.

Нарушительниц задержали и завели на них дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Фото: Денис Демков.
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