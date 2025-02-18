В центре Ростова на полном ходу загорелась «ГАЗель»

Фото: Соцсети

В центре Ростова-на-Дону полностью сгорела «ГАЗель». Момент происшествия был запечатлен очевидцами и выложен в социальные сети.Пожар произошел 18 февраля по адресу проспект Ленина, 5. Огонь вспыхнул во время движения автомобиля. Водитель сумел выскочить из пылающего транспорта. Вначале он попытался потушить огонь самостоятельно. Вскоре ему пытались помочь прохожие и другие водители. Несмотря на их усилия, погасить пламя не удалось. Когда прибыла пожарная команда, огонь охватил почти весь автомобиль.На место происшествия прибыли восемь сотрудников спасательных служб и две пожарные машины. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, обошлось без пострадавших, однако грузовое авто сгорело почти полностью.