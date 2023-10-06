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В центре Ростова из-за аварии образовалась пробка

В центре Ростова из-за аварии образовалась пробка
В центре Ростова-на-Дону из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла днем 6 октября на пересечении Ворошиловского и Станиславской.

По данным Яндекс.Карт, движение парализовано в обе стороны от дома № 11 по проспекту Ворошиловскому до пересечения с улицей Суворова и Станиславского. На участке случилось ДТП с участием общественного транспорта.

По какой причине машины столкнулись, пока неизвестно. В УГИБДД по Ростовской области ситуацию пока никак не комментировали.

Водителям следует воспользоваться альтернативными маршрутами.
Фото: СоцСети
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