В центре Ростова из-за аварии образовалась пробка

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В центре Ростова-на-Дону из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла днем 6 октября на пересечении Ворошиловского и Станиславской.По данным Яндекс.Карт, движение парализовано в обе стороны от дома № 11 по проспекту Ворошиловскому до пересечения с улицей Суворова и Станиславского. На участке случилось ДТП с участием общественного транспорта.По какой причине машины столкнулись, пока неизвестно. В УГИБДД по Ростовской области ситуацию пока никак не комментировали.Водителям следует воспользоваться альтернативными маршрутами.