На выходных Ростовскую область накроет мощными дождями с грозами

В Ростовской области на выходные объявили штормовое предупреждение. С вечера 29 и в течение 30 мая на территории региона ожидается ухудшение погоды.В некоторых районах пройдут проливные дожди с градом и грозой. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час).Во время грозы необходимо отключить от сети все электрические приборы и плотно закрыть окна, двери. На улице рекомендуется обходить слабозакрепленные конструкции и старые деревья.Автомобили нужно оставлять в гараже или специальной парковочной площадке. По возможности от поездок стоит отказаться.