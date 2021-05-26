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На выходных Ростовскую область накроет мощными дождями с грозами

На выходных Ростовскую область накроет мощными дождями с грозами
В Ростовской области на выходные объявили штормовое предупреждение. С вечера 29 и в течение 30 мая на территории региона ожидается ухудшение погоды.

В некоторых районах пройдут проливные дожди с градом и грозой. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час).

Во время грозы необходимо отключить от сети все электрические приборы и плотно закрыть окна, двери. На улице рекомендуется обходить слабозакрепленные конструкции и старые деревья.

Автомобили нужно оставлять в гараже или специальной парковочной площадке. По возможности от поездок стоит отказаться.

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