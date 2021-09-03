В Батайске столкнулись два зерновоза и трактор: видео

В Батайске произошла авария с участием двух зерновозов и трактора. ДТП случилось днем 6 сентября в районе остановки «Наливной».Видео с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что один из зерновозов лоб в лоб столкнулся с трактором, и у одного из них буквально расплющило кабину. Трактор же визуально выглядит целым.Очевидно, водитель большегруза получил травмы. В УГИБДД по Ростовской области пока не озвучили официальную версию аварии.