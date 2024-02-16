В Батайске разыскивают водителя «ГАЗели» устроившего двойное ДТП

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В городе Батайске Ростовской области ищут водителя «ГАЗели», устроившего двойное ДТП. Авария случилась 15 февраля около 19:00 на пересечении улиц Вильямса и Клары Цеткин. Информацию об этом сообщает Батайское время со ссылкой на собственный источник.Изначально водитель грузовика задел автомобиль, предположительно, марки «Фольксваген», а затем врезался в припаркованную «БМВ», у которой разбилась задняя фара и облупилась краска. Хозяин авто увидел происходящее в окно, а когда вышел на улицу, ГАЗели на месте уже не оказалось. К счастью, машину зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые установили дальше на улице. Теперь автовладелец собирается обратиться с записью в полицию.Чтобы составить коллективное заявление, мужчина также ищет водителя поврежденного «Фольксвагена». Связаться с хозяином можно, позвонив по номеру: 8904-344‑81‑00Не исключено, что виновник ДТП сам выйдет на связь.