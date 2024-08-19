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В Новочеркасске 15 человек эвакуировали при пожаре в квартире

В Новочеркасске 15 человек эвакуировали при пожаре в квартире
В городе Новочеркасске при пожаре в квартире эвакуировали 15 человек. Огонь вспыхнул 16 августа на улице Визирова.

Предварительно, пожар случился около 14:40 в одной из квартир многоэтажки. Спустя пару минут огонь охватил шесть квадратных метров жилплощади. 64-летняя собственница квартиры почувствовала сильный запах гари в комнате и успела выйти в подъезд.

На место вызвали сотрудников МЧС которые эвакуировали 15 человек. Для тушения привлекли девять спасателей на трех спецмашинах.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что предварительной причиной пожара стал поджог балкона на первом этаже.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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