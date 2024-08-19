В Новочеркасске 15 человек эвакуировали при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Новочеркасске при пожаре в квартире эвакуировали 15 человек. Огонь вспыхнул 16 августа на улице Визирова.Предварительно, пожар случился около 14:40 в одной из квартир многоэтажки. Спустя пару минут огонь охватил шесть квадратных метров жилплощади. 64-летняя собственница квартиры почувствовала сильный запах гари в комнате и успела выйти в подъезд.На место вызвали сотрудников МЧС которые эвакуировали 15 человек. Для тушения привлекли девять спасателей на трех спецмашинах.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что предварительной причиной пожара стал поджог балкона на первом этаже.