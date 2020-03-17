В Батайске около часа тушили мусорную свалку



В Батайске на площади 150 квадратных метров горела мусорная свалка. Происшествие случилось около семи часов вечера 20 марта на улице 1-й Пятилетки.



Загоревшийся мусор тушили четыре спасателя и одна единица техники. Пожар ликвидировали только к восьми часам вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Напомним, недавно мусорная свалка горела на улице Республиканской в Ростове. Правда, тогда площадь пожара была в пять раз меньше – 30 квадратных метров.