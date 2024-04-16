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В Батайске на большой площади горела площадка для переработки шин

В Батайске на большой площади горела площадка для переработки шин
В Батайске на большой площади горела площадка для переработки шин. Происшествие случилось 16 апреля на Самарском шоссе, 5.

Пламя вспыхнуло около 11:00. Клубы дыма были видны из других районов города. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Пожар ликвидировало 22 человека на восьми единицах спецтехники. Потушить огонь полностью удалось примерно через полтора часа.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя успело охватить 400 квадратных метров.
Фото: Ростов ру
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