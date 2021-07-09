В Батайске мотоциклист пострадал в ДТП с участием автокрана

В Батайске мужчина на мотоцикле врезался в автокран. Происшествие случилось на перекрестке улиц Энгельса и Заводской утром 13 июля.По данным УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 161 мотоциклист не успел притормозить перед спецмашиной и врезался в нее.- В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта, - сообщили в ведомстве. - Мотоциклиста госпитализировали.Мотоцикл получил множественные механические повреждения, в то время как большегруз остался цел.