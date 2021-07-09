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В Батайске мотоциклист пострадал в ДТП с участием автокрана

В Батайске мотоциклист пострадал в ДТП с участием автокрана
В Батайске мужчина на мотоцикле врезался в автокран. Происшествие случилось на перекрестке улиц Энгельса и Заводской утром 13 июля.

По данным УГИБДД по Ростовской области, в районе дома № 161 мотоциклист не успел притормозить перед спецмашиной и врезался в нее.

- В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта, - сообщили в ведомстве. - Мотоциклиста госпитализировали.

Мотоцикл получил множественные механические повреждения, в то время как большегруз остался цел.

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