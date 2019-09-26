В баре Волгодонска посетитель выстрелил в мужчину
В баре Волгодонска посетитель выстрелил в мужчину. Инцидент случился в заведении «Кураж» в ночь на 27 сентября, передает DonDay Волгодонск.
Сообщается, что между двумя гостями заведения произошла ссора. Словесная перепалка переросла в нападение. Один из мужчин достал оружие и выстрелил в оппонента.
Друзья пострадавшего доставили его в больницу. Здесь у мужчины диагностировали ранение бедра легкой степени. В ближайшее время пациента должны отпустить домой.
Известно также, что личность нападавшего установлена. Проводится проверка.