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В баре Волгодонска посетитель выстрелил в мужчину

В баре Волгодонска посетитель выстрелил в мужчину
В баре Волгодонска посетитель выстрелил в мужчину. Инцидент случился в заведении «Кураж» в ночь на 27 сентября, передает DonDay Волгодонск.

Сообщается, что между двумя гостями заведения произошла ссора. Словесная перепалка переросла в нападение. Один из мужчин достал оружие и выстрелил в оппонента.

Друзья пострадавшего доставили его в больницу. Здесь у мужчины диагностировали ранение бедра легкой степени. В ближайшее время пациента должны отпустить домой.

Известно также, что личность нападавшего установлена. Проводится проверка.

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