В Азовском районе парень едва не утонул во время рыбалки

В Азовском районе 29-летний рыбак провалился под лед во время рыбалки. Происшествие случилось около 17 часов 25 января в поселке Кулешовка.Парень отправился порыбачить на пруд Азовского комбината детского питания. Рыболов не увидел, что под ним тонкий лед, и оказался в воде. К счастью, тонущего заметил работник комбината. Он бросился на помощь и спас парня с помощью багра (инструмент, состоящий из длинной рукояти и наконечника в виде шипа).- Спасатели, прибывшие на место, передали замерзшего рыбака медикам, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.