В центре Ростова водитель автобуса проколол шины автомобилю за парковку на остановке

Фото: социальные сети

В центре Ростове водитель автобуса № 12 проколол шины автомобилю. Инцидент произошел 13 октября на Буденновском проспекте. Об этом пишут горожане в социальных сетях.По их словам, мужчина вез пассажиров по маршруту Центральный рынок - ЖК «Акварель». На остановке «Улица Максима Горького» припаркованный автомобиль перекрыл проезд. Водитель автобуса разозлился. Он вышел из салона и на глазах у пассажиров воткнул нож в левое колесо легковушки.Ростовчане неоднозначно отнеслись к поступку мужчины. В комментариях были люди, которые его поддержали, и те, кто потребовал наказать.В ГУ МВД по Ростовской области не дали развернутого комментария. Сотрудники ведомства сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.