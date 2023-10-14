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В центре Ростова водитель автобуса проколол шины автомобилю за парковку на остановке

В центре Ростова водитель автобуса проколол шины автомобилю за парковку на остановке
В центре Ростове водитель автобуса № 12 проколол шины автомобилю. Инцидент произошел 13 октября на Буденновском проспекте. Об этом пишут горожане в социальных сетях.

По их словам, мужчина вез пассажиров по маршруту Центральный рынок - ЖК «Акварель». На остановке «Улица Максима Горького» припаркованный автомобиль перекрыл проезд. Водитель автобуса разозлился. Он вышел из салона и на глазах у пассажиров воткнул нож в левое колесо легковушки.

Ростовчане неоднозначно отнеслись к поступку мужчины. В комментариях были люди, которые его поддержали, и те, кто потребовал наказать.

В ГУ МВД по Ростовской области не дали развернутого комментария. Сотрудники ведомства сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Фото: социальные сети
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